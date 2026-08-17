Rientro trionfale all’aeroporto di Orio al Serio per gli azzurri dell’atletica
DOPO GLI EUROPEI. Grande entusiasmo all’aeroporto di Orio al Serio nel pomeriggio di lunedì 17 agosto per la parata di campioni di ritorno dagli Europei di atletica di Birmingham.Lettura meno di un minuto.
Rientro in Italia trionfale per l’Italia dell’atletica, prima nel medagliere agli Europei di Birmingham con 22 medaglie (dieci ori, sei argenti e sei bronzi): gli azzurri sono atterrati all’aeroporto di Orio al Serio con il loro carico di medaglie nel pomeriggio di lunedì 17 agosto, fra gli applausi di tifosi, appassionati e dei passeggeri in transito dallo scalo orobico.. Passerella al «Caravaggio», fra gli altri, per Nadia Battocletti (oro nei 5.000 e nei 10.000), Sofia Fiorini (oro nella maratona di marcia), Pietro Riva (argento nella maratona) e Rebecca Lonedo (argento a squadre nella maratona).
E hanno sfilato anche alcuni degli atleti della spedizione targata Bergamo: Alexandrina Mihai (medaglia d’argento nella 21 km di marcia), veronese che vive in Bergamasca ed è allenata da Massimiliano Cortinovis. E poi i velocisti della Bergamo Stars Filippo Dezza (settimo nella finale dei 200 metri) e Roberto Rigali, accolti dal presidente Dante Acerbis.
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