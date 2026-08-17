Rientro trionfale all’aeroporto di Orio al Serio per gli azzurri dell’atletica

Rientro in Italia trionfale per l’Italia dell’atletica, prima nel medagliere agli Europei di Birmingham con 22 medaglie (dieci ori, sei argenti e sei bronzi): gli azzurri sono atterrati all’aeroporto di Orio al Serio con il loro carico di medaglie nel pomeriggio di lunedì 17 agosto, fra gli applausi di tifosi, appassionati e dei passeggeri in transito dallo scalo orobico.. Passerella al «Caravaggio», fra gli altri, per Nadia Battocletti (oro nei 5.000 e nei 10.000), Sofia Fiorini (oro nella maratona di marcia), Pietro Riva (argento nella maratona) e Rebecca Lonedo (argento a squadre nella maratona).