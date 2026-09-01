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Sport / Bergamo Città Martedì 01 Settembre 2026

Rowe all’Atalanta, è ufficiale: l’annuncio della società

CALCIOMERCATO. Come anticipato nelle scorse ore, l’attaccante arriva dal Bologna in prestito con diritto e obbligo di riscatto.

Lettura 1 min.
Rowe all’Atalanta, è ufficiale: l’annuncio della società
Jonathan Rowe alla firma il contratto con Giuntoli, Luca e Antonio Percassi.
(Foto di Atalanta.it)

Bergamo

L’Atalanta nella giornata di martedì 1° agosto ha comunicato ufficialmente il prestito di Jonathan Rowe dal Bologna, a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Chi è Jonathan Rowe

Grande protagonista del successo dell’Inghilterra agli Europei U21 del 2025, Jonathan è nato a Londra da genitori giamaicani il 30 aprile 2003. Dopo i primi calci nell’AFC Wembley, la squadra del quartiere in cui è cresciuto, ha poi sviluppato il suo talento nelle giovanili del Norwich City, completando precocemente tutto il suo percorso fino a debuttare in prima squadra appena diciassettenne in un incontro dell’EFL Trophy. Nella stagione 2021/22 arrivano le prime presenze in Premier League (13 in tutto), con il debutto a fine dicembre nel match in casa del Crystal Palace.

Con cinque gol nelle prime cinque partite in tutte le competizioni, si ritaglia subito un ruolo da protagonista nella stagione 2023/24, conclusa con un bottino di 12 reti nella Championship inglese. Un’annata importante, impreziosita anche dal premio di EFL Young Player of The Month di agosto 2023, che gli vale la chiamata dell’Olympique Marsiglia. In Francia impiega solo quattro partite per trovare il suo primo gol in Ligue 1, e non è una rete banale: firma infatti al 95’ il successo per 3-2 dell’OM sul campo dell’Olimpyque Lione.

Chiude la stagione con 31 partite giocate tra tutte le competizioni, 3 gol e 4 assist. A 22 anni arriva la chiamata dall’Italia, dal Bologna, con cui debutta in Serie A il 14 settembre 2025 sul campo del Milan. Nella sua prima stagione “italiana”, realizza tre reti in campionato (una di queste, una splendida semirovesciata che ha deciso nel recupero la partita di Napoli, è stata premiata come gol del mese di maggio dalla Lega Serie A) e una in Coppa Italia decisiva per battere il Parma; inoltre matura anche un’esperienza importante in UEFA Europa League, contribuendo con 4 gol e 2 assist al raggiungimento dei quarti di finali (sua una delle reti nel successo per 4-3 all’Olimpico di Roma nel ritorno degli ottavi).

Jonathan è stato protagonista anche con la maglia dell’Inghilterra U21 con cui ha vinto il Campionato Europeo 2025, fornendo un contributo fondamentale e determinante per la conquista del titolo: dopo aver segnato nel match d’esordio nella competizione contro la Repubblica Ceca, si è ripetuto in finale realizzando nei tempi supplementari con un tuffo di testa la rete decisiva nel successo per 3-2 contro la Germania.

«La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutta la Società nerazzurra- si legge nel comunicato -, rivolgono un caloroso benvenuto a Jonathan, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia nerazzurra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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