Scandicci troppo forte per il ChorusLife. Le rossoblù si arrendono in casa per 3-0

La voglia di provarci non manca, il cuore nemmeno. Ma contro una Savino Del Bene Scandicci solida e concreta, ChorusLife Volley Bergamo deve arrendersi in tre set. Alla ChorusLife Arena, davanti a 3.147 spettatori, le rossoblù cedono 0-3 (21-25, 27-29, 19-25) nella sesta giornata di campionato, pagando soprattutto la maggiore incisività delle toscane nei momenti che decidono la partita. Eppure, soprattutto nei primi due parziali, Bergamo dimostra di poter stare nella sfida. Nel set d’apertura le ragazze di Cervellin partono con personalità, conducono 8-6 e 16-15, prima di subire il ritorno delle ospiti. Scandicci alza il ritmo e trova lo strappo decisivo nella seconda metà del parziale, chiudendo 21-25.

È nel secondo set che si concentra il maggiore rammarico della serata. Bergamo insegue, ma non molla, resta aggrappata alla partita e trova le risorse per giocarsi il finale alla pari. Si arriva ai vantaggi, con le rossoblù capaci di prolungare il confronto fino al 27-29. Due punti che avrebbero potuto cambiare l’inerzia della gara e che invece finiscono nelle mani della formazione toscana. Il colpo si fa sentire nel terzo parziale. Scandicci prende progressivamente il controllo, mentre Bergamo fatica a trovare continuità e non riesce più a ricucire lo strappo. Il 19-25 finale consegna alle ospiti una vittoria piena.

A fare la differenza sono soprattutto i break point: 22 quelli conquistati da Scandicci contro i 12 di Bergamo. Un dato che fotografa la capacità delle ospiti di trasformare le occasioni in punti e di mantenere maggiore pressione sulle rossoblù Sul tabellino rossoblù spiccano i 14 punti di Lena Stigrot e Kendall Kipp, con Elena Pietrini a quota 10 e Denise Meli a 8. Dall’altra parte della rete, Caterina Bosetti viene premiata Mvp, mentre Kiera Van Ryk e Avery Skinner firmano 16 punti ciascuna. A fare la differenza sono soprattutto i break point: 22 quelli conquistati da Scandicci contro i 12 di Bergamo. Un dato che fotografa la capacità delle ospiti di trasformare le occasioni in punti e di mantenere maggiore pressione sulle rossoblù.

La serata della ChorusLife Arena si chiude dunque con una battuta d’arresto. Resta il rammarico per quel secondo set sfuggito sul più bello, ma anche la consapevolezza che contro avversarie di questo livello ogni dettaglio può fare la differenza. Per Bergamo è già tempo di voltare pagina e ripartire.

Choruslifa- Scandicci 0-3