Sci: malori durante la preparazione in Argentina, Goggia torna in Italia in anticipo

Finisce prima del previsto la trasferta in Argentina di Sofia Goggia per preparare la prossima stagione invernale. La campionessa italiana di sci alpino è stata costretta a far ritorno in Italia a causa di alcuni malori accusati durante il consueto ritiro pre-stagionale nel comprensorio sciistico di Ushuaia. L’azzurra si stava allenando con la Nazionale di sci italiana dal 23 agosto e sarebbe dovuta restare nella stazione sciistica argentina ad allenarsi fino a venerdì 18 settembre, per poi spostarsi in Cile fino ai primi giorni del mese di ottobre.