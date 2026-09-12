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Sport / Bergamo Città Sabato 12 Settembre 2026

Sci: malori durante la preparazione in Argentina, Goggia torna in Italia in anticipo

LA TRASFERTA. Trasferta a Ushuaia conclusa, l’azzurra si sottoporrà a accertamenti del caso.

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Sci: malori durante la preparazione in Argentina, Goggia torna in Italia in anticipo

Finisce prima del previsto la trasferta in Argentina di Sofia Goggia per preparare la prossima stagione invernale. La campionessa italiana di sci alpino è stata costretta a far ritorno in Italia a causa di alcuni malori accusati durante il consueto ritiro pre-stagionale nel comprensorio sciistico di Ushuaia. L’azzurra si stava allenando con la Nazionale di sci italiana dal 23 agosto e sarebbe dovuta restare nella stazione sciistica argentina ad allenarsi fino a venerdì 18 settembre, per poi spostarsi in Cile fino ai primi giorni del mese di ottobre.

Nei prossimi giorni la 33enne campionessa bergamasca svolgerà gli accertamenti del caso, come spiega il comunicato della della federsci italiana (Fisi). «Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia che durava dallo scorso 23 agosto, e d’accordo con la Commissione Medica Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso».

La Coppa del mondo di sci alpino ripartirà a fine ottobre con il gigante del 24 ottobre 2026 a Sölden, in Austria, e si concluderà il 25 marzo 2027 a Sun Valley, negli Stati Uniti. In campo femminile sono in programma 40 gare (9 discese libere, 9 supergiganti, 12 slalom giganti, 10 slalom speciali), in 20 tappe.

Durante la stagione si terranno a Crans-Montana i Campionati mondiali di sci alpino 2027. La statunitense Mikaela Shiffrin è la detentrice uscente della Coppa generale.

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