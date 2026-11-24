Piccola sosta di due giorni a Waterville Valley (New Hampshire) per la squadra delle discipline tecniche femminili proveniente da Gurgl, che sarà impegnata sabato 28 novembre nel Gigante di Coppa del mondo a Killington, e il giorno successivo in slalom. Fra le porte larghe si cimenteranno Sofia Goggia, Laura Pirovano, Marta Bassino, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Anna Trocker e Emilia Mondinelli. Fra i pali stretti toccherà a Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Alice Pazzaglia, Beatrice Sola (19sima a Levi e vincitrice di uno slalom in Coppa Europa nei giorni scorsi sempre sulla pista finlandese), Anna Trocker, Giorgia Collomb e Giulia Valleriani.