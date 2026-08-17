«Sommariva, organizzatore capace di amare in modo coinvolgente»

«Una vita per il ciclismo» è probabilmente la frase che meglio di tutte identifica la figura di Gianni Sommariva. E lunedì 17 agosto, ai funerali del grande dirigente e organizzatore bergamasco – celebrati nella chiesa di Sant’Anna in Borgo Palazzo a Bergamo – tutte le componenti del mondo del pedale gli hanno restituito quanto lui aveva saputo dare in oltre mezzo secolo di attività. Stringendosi con un’affettuosa partecipazione, per l’ultimo saluto, alla moglie Gisella, al figlio Ennio e alla figlia Stefania. A celebrare le esequie il parroco di Sant’Anna, don Angelo Domenghini, affiancato da monsignor Mansueto Callioni , da sempre animato da una grande passione per il ciclismo. Nell’omelia, don Angelo ha tracciato un ritratto di Sommariva, soffermandosi sul termine «organizzatore»: «È stato soprattutto – ha detto – il più grande dei piccoli organizzatori. Tante cose è stato Gianni ma, sottolineo, è stato un organizzatore. Questo mi ha fatto riflettere, in quanto lo trovo molto intrigante e facilmente collegabile al Vangelo: capacità di amare in modo incondizionato quanto coinvolgente. L’organizzatore non è per sè, ma per l’evento che unisce atleti, persone in un clima di sport e di festa. Talvolta con problematiche».