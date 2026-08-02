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Sport / Bergamo Città Domenica 02 Agosto 2026

Sorteggio di Conference lunedì 3 alle 14: l’Atalanta aspetta la sua avversaria

A NYON. L’attesa è ormai finita: l’Atalanta lunedì 3 agosto nel primo pomeriggio conoscerà il nome delle potenziali avversarie negli spareggi per accedere alla fase a campionato di Conference League.

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Sorteggio di Conference lunedì 3 alle 14: l’Atalanta aspetta la sua avversaria
(Foto di Lunedì 3 agosto alle 14 è in programma il sorteggio per gli spareggi di Conference League)

Due nomi da cui uscirà l’avversaria per gli spareggi di Conference League del 20 e 27 agosto. Il cammino dell’Atalanta nella terza coppa europea inizierà a delinearsi lunedì 3 agosto alle 14 a Nyon, dove è in programma il sorteggio per gli spareggi. Anzi, già alle 8,30 si inizierà a sapere qualcosa, perché di prima mattina la Uefa renderà note tutte le teste di serie e i gruppi per il sorteggio, dando quindi una prima scremata alle possibili avversarie. Poi nel pomeriggio saranno stabiliti gli abbinamenti, con l’Atalanta che sarà associata a una sfida del terzo turno di qualificazione.

I nerazzurri e le altre quattro teste di serie (Brighton, Getafe, Friburgo, Monaco) sono infatti già ammesse agli spareggi, mentre le altre 43 squadre ammesse usciranno dal terzo turno di qualificazione di Conference League (30 sfide, le vincenti si qualificano) e dal terzo turno di qualificazione di Europa League (13 sfide, le perdenti «retrocedono» agli spareggi di Conference).

Il sorteggio di Nyon stabilirà anche se a Bergamo si giocherà la partita di andata o quella di ritorno

Per conoscere il nome dell’avversaria bisognerà quindi attendere le partite di ritorno del terzo turno (andata 4, 5 e 6 agosto, ritorno 11, 12 e 13 agosto), mentre già al sorteggio di Nyon di lunedì 3 agosto si saprà se a Bergamo si giocherà l’andata o il ritorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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