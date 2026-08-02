Sorteggio di Conference lunedì 3 alle 14: l’Atalanta aspetta la sua avversaria

Due nomi da cui uscirà l’avversaria per gli spareggi di Conference League del 20 e 27 agosto. Il cammino dell’Atalanta nella terza coppa europea inizierà a delinearsi lunedì 3 agosto alle 14 a Nyon, dove è in programma il sorteggio per gli spareggi. Anzi, già alle 8,30 si inizierà a sapere qualcosa, perché di prima mattina la Uefa renderà note tutte le teste di serie e i gruppi per il sorteggio, dando quindi una prima scremata alle possibili avversarie. Poi nel pomeriggio saranno stabiliti gli abbinamenti, con l’Atalanta che sarà associata a una sfida del terzo turno di qualificazione.