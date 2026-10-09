Sport e inclusione, a Bergamo due giorni dedicati ai piccoli atleti
L’INIZIATIVA. Sabato 10 e domenica 11 ottobre all’ex Campo Coni attività «Sport senza confini»per giovani con disabilità visiva, motoria e intellettiva lieve, guidati da tecnici federali.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Due giornate di sport, inclusione e socializzazione dedicate ai bambini e ragazzi con disabilità. Sabato 10 e domenica 11 ottobre l’ex Campo Coni di via delle Valli a Bergamo ospita una tappa di «Sport senza confini», il progetto itinerante della Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), realizzato con il sostegno di Fondazione Conad Ets e Procter & Gamble Italia.
L’iniziativa è rivolta a giovani under 14 con disabilità visiva, motoria e intellettiva lieve, che saranno coinvolti in attività ludico-sportive guidate da tecnici federali specializzati.
Sport senza confini a Bergamo: le attività
L’obiettivo è favorire la socializzazione e accompagnare i partecipanti nella scoperta delle discipline sportive più adatte alle loro capacità e passioni. Giunto alla terza edizione, il progetto prevede nel 2026 13 raduni e 26 giornate di attività in tutta Italia. Nelle prime due edizioni ha coinvolto complessivamente 344 giovani atleti con disabilità, attraverso 26 tappe sul territorio nazionale.
Il programma del 10 e 11 ottobre all’ex Campo Coni
Sabato 10 ottobre
Alle 15: ingresso in campo e accoglienza
Alle 15.30: saluti istituzionali
Alle 15.45: inizio della prima sessione di attività
Alle 18.15: conclusione delle attività
Alle 20: cena
Domenica 11 ottobre
Alle 9.30: ingresso in campo e inizio delle attività
Alle 12: conclusione delle attività
Alle 12.30: pranzo
Alle 14: chiusura del raduno
La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Bergamo e il supporto del Comitato Italiano Paralimpico della Lombardia e di Conad Centro Nord. L’iniziativa punta anche a rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà territoriali per rendere lo sport sempre più accessibile.
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