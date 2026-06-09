Treviglio, BluOrobica e Scuola Basket: legame forte per i giovani e il territorio
LA CONFERENZA. I tre club rafforzano il patto che parte dalla base e arriva fino alla Tav (Serie B Nazionale). I bluarancio rinunciano alla B Interregionale.Lettura 1 min.
Treviglio Brianza Basket, BluOrobica e Scuola Basket Treviglio rafforzano il loro legame, dando impulso al loro progetto puntando sui giovani e sul territorio, un progetto che unisce realtà complementari con un obiettivo comune. Questo il succo concettuale della conferenza stampa di fine stagione tenuta dai rappresentanti dei tre club al PalaFacchetti di Treviglio .
Luinetti: Bonacina? Seguiamo 2-3 profili
Apre le danze Paolo Luinetti, presidente del Treviglio Brianza Basket di Serie B Nazionale: «Annata difficile e impegnativa per via degli infortuni, ma fino all’ultimo la squadra si è sempre comportata bene. Davide Villa non sarà più il nostro coach. Ne vorremmo uno giovane, che abbia già lavorato coi giovani, che sviluppi i singoli. Cerchiamo un profilo alla Vertemati, che possa crescere insieme al progetto di Treviglio. Bonacina? Non è l’unico, stiamo valutando 2-3 profili. Non è vero che puntare sui giovani significa ridimensionare le ambizioni».
Andreini: «Recuperiamo un’identità»
A supporto della Tav, a costo di rinunciare alla Serie B Interregionale per concentrare gli sforzi sull’Under 19 Eccellenza, non mancherà BluOrobica. Così il presidente Paolo Andreini: «La Serie B Nazionale è l’ideale per i ragazzi di un settore giovanile che vogliano iniziare il loro percorso tra i grandi. Sentiamo di voler recuperare un’identità di squadra persa negli ultimi anni».
Carminati: «Problema impianti»
La realtà più coinvolta alla base è Scuola Treviglio Basket. Il consigliere Stefano Carminati: «Gestiamo 11 squadre, dal microbasket coi bambini di 3-4 anni sino all’Under 19 Silver. Un nodo da sciogliere sarà la disponibilità delle strutture: la palestra Gatti non sarà disponibile. Scuola Basket ritornerà dov’è nata nel 1981, al Palazzetto Zanovello, ma non basterà: stiamo valutando di appoggiarci a Calvenzano».
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