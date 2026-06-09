Treviglio, BluOrobica e Scuola Basket: legame forte per i giovani e il territorio

Luinetti: Bonacina? Seguiamo 2-3 profili

Apre le danze Paolo Luinetti, presidente del Treviglio Brianza Basket di Serie B Nazionale: «Annata difficile e impegnativa per via degli infortuni, ma fino all’ultimo la squadra si è sempre comportata bene. Davide Villa non sarà più il nostro coach. Ne vorremmo uno giovane, che abbia già lavorato coi giovani, che sviluppi i singoli. Cerchiamo un profilo alla Vertemati, che possa crescere insieme al progetto di Treviglio. Bonacina? Non è l’unico, stiamo valutando 2-3 profili. Non è vero che puntare sui giovani significa ridimensionare le ambizioni».