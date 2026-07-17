Trofeo Bortolotti, il 14 agosto si gioca Atalanta-Athletic Club

Dopo l’ultima edizione giocata contro la Juventus, il trofeo estivo organizzato dall’Atalanta torna a respirare un clima internazionale, come da tradizione. Oltre allo spettacolo sul campo, sarà l’occasione per un saluto tra squadra e tifosi prima dell’inizio degli impegni ufficiali. Tutto il mondo Atalanta renderà omaggio alla memoria di Achille e Cesare Bortolotti, presidenti che hanno scritto importanti pagine di storia nerazzurra, ricordando anche il dirigente Mario Bresciani e il medico sociale Valter Polini.