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Sport / Bergamo Città Venerdì 17 Luglio 2026

Trofeo Bortolotti, il 14 agosto si gioca Atalanta-Athletic Club

CALCIO. Sarà l’ultima amichevole prima dell’andata dei playoff di Conference League. Fischio d’inizio alle 20.45.

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Redazione Web
Redazione Web
Trofeo Bortolotti, il 14 agosto si gioca Atalanta-Athletic Club
Atalanta-Athletic di Champions Lerague, a gennaio 2025

Bergamo

Sarà contro l’Athletic Club di Bilbao l’ultima amichevole dell’Atalanta prima dell’inizio della stagione. Gli spagnoli, affrontati dai nerazzurri nella scorsa edizione della Champions League, scenderanno in campo alla New Balance Arena per la 27esima edizione del Trofeo Bortolotti, venerdì 14 agosto alle 20.45.

Dopo l’ultima edizione giocata contro la Juventus, il trofeo estivo organizzato dall’Atalanta torna a respirare un clima internazionale, come da tradizione. Oltre allo spettacolo sul campo, sarà l’occasione per un saluto tra squadra e tifosi prima dell’inizio degli impegni ufficiali. Tutto il mondo Atalanta renderà omaggio alla memoria di Achille e Cesare Bortolotti, presidenti che hanno scritto importanti pagine di storia nerazzurra, ricordando anche il dirigente Mario Bresciani e il medico sociale Valter Polini.

Le informazioni relative alla vendita dei biglietti saranno rese note successivamente, fa sapere l’Atalanta.

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