TuttoAtalanta, storica trasmissione di Bergamo Tv dedicata ai colori nerazzurri, ha tagliato lo storico traguardo delle 2000 puntate . Un traguardo celebrato con uno speciale registrato negli spazi di Gewiss a Cenate Sotto, a cui ha partecipato anche Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, intervistato da Matteo De Sanctis.

«Quando si raggiungono questi traguardi - ha detto Percassi - significa che dietro c’è un grandissimo lavoro. Da bergamasco posso solo ringraziarvi, perché parlare dell’Atalanta vuol dire parlare delle emozioni delle persone. Sappiamo quanto noi bergamaschi ci teniamo all’Atalanta, viviamo di Atalanta, respiriamo Atalanta e la nostra vita è condizionata dai suoi risultati. Queste 2000 puntate rappresentano un grande traguardo e un lavoro di squadra, complimenti a tutti coloro che hanno permesso alle persone di vivere l’Atalanta, anche lontano dallo stadio, per come l’avete raccontata».

«Siamo andati oltre ogni aspettativa»

Per Luca Percassi sono quasi 17 anni da amministratore delegato, un record: «Mio papà, fin dal primo giorno in cui ha deciso di tornare a capo dell’Atalanta, una scelta d’amore e di cuore, mi ha attribuito questa grande responsabilità. Di tempo ne è passato, ma questi 17 anni sono volati. Come famiglia abbiamo cercato di fare ciò che i bergamaschi fanno tutti i giorni, costruire mattone su mattone un progetto, un’idea. L’obiettivo era avere un’Atalanta in Serie A per dieci anni di fila e siamo andati oltre ogni aspettativa, in un calcio in continuo cambiamento, con sempre più competizione. Come famiglia, cerchiamo di guidare l’Atalanta con grande attenzione e cura, ben consapevoli di quanto ci tengano i bergamaschi. Siamo contenti di aver costruito una società solida, al di là del risultato sportivo, a cui ovviamente tutti teniamo».

Lo stadio

TuttoAtalanta ha raccontato, negli anni, anche tutto quanto è successo fuori dal campo, come la ristrutturazione dello stadio: «Bergamo è riconosciuta come una città meravigliosa, ma quando si passava vicino al vecchio stadio, non rappresentava quanto la città è in grado di esprimere. Avevamo il sogno di dare all’Atalanta una casa appropriata, che rappresentasse Bergamo in tutto e per tutto. Il progetto nasce come un grande sogno ed è stato costruito a chilometro zero. L’Atalanta diventa proprietaria dello stadio il 17 ottobre 2017, il giorno del 110° compleanno del club. A chilometro zero perché il cemento nasce a Calusco d’Adda in una cementeria nata nel 1907, anno di fondazione dell’Atalanta. I tubolari delle curve vengono da Tenaris, da Dalmine, l’illuminazione nasce alla Gewiss di Cenate Sotto. Abbiamo visto la capacità costruttiva del territorio: non si è mai vista una curva costruita in soli cinque mesi. Rappresenta un’eccellenza e ne siamo molto orgogliosi».

Tra le strutture d’eccellenza, anche il centro sportivo di Zingonia: «Un fiore all’occhiello. Avere il settore giovanile vicino alla prima squadra è un grande valore aggiunto. Abbiamo comprato tutte le aree possibili per espandere ancor di più le strutture. Abbiamo sedici squadre, partiamo dai bimbi di 7 anni, pensate quanto lavoro c’è per arrivare a cinque giocatori su undici cresciuti ne nostro settore giovanile. A Zingonia c’è tutto un mondo legato a questa realtà».

«L’Europa vittoria di tutta l’Atalanta»

Il grande lavoro della famiglia Atalanta si è concretizzato nella notte di Dublino, con la vittoria dell’Europa League: «La vittoria di tutto il mondo Atalanta, per come è stata raggiunta. Il successo è stato costruito grazie al lavoro di tutti, oltre all’intuizioni geniali di mio papà, del mister e dei giocatori. Una notte che ha premiato tutto il movimento».