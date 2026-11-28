«Il sacro tempio dell’atalantinità». È la definizione data da uno dei tanti ospiti che si sono avvicendati in questi decenni negli studi di «TuttoAtalanta», la storica trasmissione del lunedì sera di Bergamo Tv dedicata alla squadra nerazzurra che taglia il traguardo delle 2000 puntate. Un processo accelerato dalle recenti avventure europee che hanno inserito tanti ulteriori appuntamenti infrasettimanali, come era avvenuto con Hurrà Atalanta. E dalle puntate dei mesi estivi, rigorosamente in diretta e principalmente dedicate al calciomercato e alle amichevoli precampionato: fino alla fine degli anni ’90, il programma chiudeva a fine maggio lasciando spazio a TuttoAtalanta Revival con il best della stagione.

La foto di gruppo dei partecipanti alla puntata numero 2000 di TuttoAtalanta, in onda sabato 28 novembre alle 21

(Foto di Maraviglia)

Si parte con Giancarlo Gnecchi

La puntata 2000 cade casualmente proprio nell’anniversario della nascita delle televisioni private, dei 50 anni di Bergamo Tv: il primo TuttoAtalanta è a cura di Giancarlo Gnecchi, voluto come una costola distaccata da Lunedì Sport per dedicare un angolo privilegiato alla squadra nerazzurra. Ai tempi, ovviamente, non si aveva l’abitudine di archiviare o numerare le trasmissioni: il conteggio nasce dall’idea del regista Giuseppe De Vecchi, l’unico sostanzialmente ad aver vissuto tutte le puntate con gli annessi cambiamenti logistici, tecnici e umani. La prima puntata di TuttoAtalanta è anche la prima presente nell’archivio digitale che, a partire dai primi anni del Duemila, sostituisce gradualmente quello analogico in un processo chiuso definitivamente con il trasferimento nel 2013 di Bergamo Tv nell’attuale sede di Palazzo Rezzara in viale Papa Giovanni XXIII in città, con il computer che inserisce in memoria tutto quello che era prima riportato nelle pesanti cassette Betacam.

Il lancio definitivo nel 1987/88

Il lancio definitivo della versione «odierna» di TuttoAtalanta avviene nella stagione 1987/88 per volontà di Elio Corbani, volto e memoria storica, in abbinata anche con le sue radiocronache sulle frequenze di Radio Alta con quel «La reeeteeeee» che diventa musica per gli appassionati atalantini, ancora orfani delle pay-tv. Domenica pomeriggio rigorosamente allo stadio o con l’orecchio alla radiolina per vivere la partita dell’Atalanta, qualche minuto in serata negli appuntamenti sportivi delle tv nazionali, poi il lunedì sera con TuttoAtalanta per vivere un’ora e mezza di immagini, interviste, opinioni e discussioni che anche oggi restano le basi principali del format proposto ai telespettatori.

Siria Magri con Daniele Fortunato, Glenn Stromberg ed Eligio Nicolini nella primavera del 1988 Al termine di quel campionato, l’ospitata dell’intera prima squadra che festeggia la promozione in Serie A nei nuovi studi di via Canovine segna il via ufficiale al conteggio e all’archivio delle puntate: conduce Marco Bucarelli, con la collaborazione di Siria Magri, ma c’è soprattutto tutta l’Atalanta, dal presidente Cesare Bortolotti all’allenatore Emiliano Mondonico passando per calciatori come Glenn Peter Stromberg e Oliviero Garlini che in futuro diventeranno anche apprezzati opinionisti.

Nel 2011 la puntata n. 1.000

Da lì inizia la lunga cavalcata che nemmeno l’ondata del Covid è riuscita a interrompere: nel 2000 la puntata 500 celebra un’altra promozione sempre alla presenza dell’intera Atalanta, dal presidente Ivan Ruggeri all’allenatore Giovanni Vavassori, con Marco Bucarelli che dopo 13 anni (anche con il fratello Maurizio) annuncia il passaggio del testimone che sarà raccolto prima da Fulvio Giuliani e poi da Elisa Persico, prima donna alla guida di TuttoAtalanta.

Nel 2011 la puntata numero 1000 con Antonio Percassi, fresco di ritorno alla guida del club, ma anche di Umberto Colombo, vulcanica figura già dagli inizi il cui ruolo era stato poi raccolto da Giorgio Magnocavallo, protagonista di simpatici duetti con il Bepi Tiziano Incani che a sua volta aveva riportato quel binomio tra calcio e musica aperto in passato dalle invenzioni di Luciano Ravasio. Senza dimenticare i giornalisti, con la collaborazione continua con la redazione sportiva de L’Eco di Bergamo e l’alternanza dei cronisti delle vicende atalantine di varie testate giornalistiche.