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Sport / Bergamo Città Sabato 17 Ottobre 2026

Volley Bergamo-Milano, la ChorusLife Arena si tinge di rosa

L’EVENTO. Mercoledì 21 ottobre una serata dedicata alla prevenzione del tumore al seno: tifosi invitati a vestirsi di rosa e raccolta fondi a favore di Anvolt Bergamo.

Lettura 1 min.

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Volley Bergamo-Milano, la ChorusLife Arena si tinge di rosa
Un match alla ChorusLife Arena di Bergamo

La pallavolo scende in campo per la prevenzione e la solidarietà. Mercoledì 21 ottobre, in occasione della sfida tra ChorusLife Volley Bergamo e Numia Vero Volley Milano, in programma alle 20.30 alla ChorusLife Arena, il rosa sarà il colore protagonista di una serata speciale dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

Nel mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione del tumore al seno, ChorusLife Volley Bergamo sceglie di trasformare uno degli appuntamenti più attesi della stagione in un’occasione per lanciare un messaggio importante: la prevenzione è un gesto di cura verso sé stesse e verso chi ci sta accanto.

Grazie al sostegno del Match Sponsor ChorusLife, la ChorusLife Arena si vestirà di rosa, dando vita a un’atmosfera speciale che accompagnerà atlete, tifosi e appassionati ben oltre il campo da gioco. Un momento in cui il linguaggio universale dello sport si metterà al servizio della sensibilizzazione, per ricordare quanto siano fondamentali l’informazione, i controlli periodici e l’attenzione alla propria salute.

Le iniziative speciali

Il programma della serata sarà arricchito da iniziative speciali pensate per coinvolgere il pubblico e rendere ogni presenza parte di un progetto condiviso. Cuore dell’iniziativa sarà la raccolta fondi a favore di Anvolt Bergamo, l’Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori, che opera sul territorio a sostegno delle persone che affrontano il percorso oncologico e in particolare effettua visite specialistiche di prevenzione oncologica nell’ambulatorio di via Palma Il Vecchio 59 a Bergamo. Un impegno concreto che vuole dare valore alla partecipazione di tutta la comunità rossoblù: ogni tifoso potrà contribuire a trasformare l’energia della ChorusLife Arena in un segnale di vicinanza e solidarietà.

La sfida con Milano diventerà così molto più di una partita. Sarà un momento per unire sport, territorio e responsabilità sociale, coinvolgendo il pubblico in un messaggio che riguarda tutti.

L’invito degli organizzatori è rivolto a tutti i tifosi: il 21 ottobre vestitevi di rosa. Indossate una maglia, una sciarpa o un accessorio di questo colore e contribuite a trasformare la ChorusLife Arena in una grande macchia rosa, simbolo di prevenzione, solidarietà e speranza. Ognuno può fare la propria parte: portare il rosa sugli spalti sarà un modo semplice e concreto per testimoniare la vicinanza a tutte le donne che affrontano la malattia e sostenere il lavoro di Anvolt Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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