Elogio della gomma che togliendo fa apparire. I disegni di Cingolani a The Drawing Hall

Geniale, imprevedibile e bizzarro, Marco Cingolani approda a Grassobbio nella casa del disegno di Andrea Mastrovito, The Drawing Hall, e lo fa con il suo consueto piglio colorato e spiazzante. Giacca rossa sgargiante e camicia bianca disegnata, Cingolani cammina nei capannoni dove sono esposte le opere parlando della sua parabola artistica, soffermandosi dapprima su un disegno che gli ha cambiato la vita Anatomia di un corpo umano con forme in fuga «L’ho realizzato in seconda media, ma è quasi uguale ai disegni che faccio ora e sembra che non abbia imparato nulla in oltre 40 anni di carriera». Ride. Ma non è vero, la mostra antologica «C’era una volta l’arte» dimostra che non è così, che invece il modo di esprimersi attraverso l’arte del disegno è stata spesso «stravolta» negli anni.