Finale bagnato per le 8mila iscritte alla Strawoman- Foto

Un fiume rosa ha invaso le strade di Bergamo : 8000 le iscritte che, nella serata di sabato 15 giugno, hanno partecipato alla 14ma edizione di Strawoman , raduno tutto al femminile. Malgrado il tempo, le concorrenti non si sono fatte scoraggiare e hanno reso colorata una serata dal cielo grigio, celebrando a pieno l’atmosfera festosa che ogni anno la manifestazione riesce a creare.

Purtroppo pochi minuti dopo la partenza avvenuta alle 21, un violento acquazzone si è abbattuto sulla città e ha rallentato lo svolgimento della camminata. Le partecipanti hanno cercato di ripararsi dall’acqua, alcune hanno abbandonato, altre hanno aspettato che smettesse di piovere per ripartire e concludere la non competitiva e sono arrivate al traguardo per le premiazioni.