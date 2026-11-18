Quando il sipario si alza, tutto deve funzionare alla perfezione. Le voci dei cantanti, la musica dell’orchestra, i movimenti delle scene, le luci, gli ingressi sul palco. Ogni dettaglio è il risultato di settimane di preparazione e del lavoro di decine di persone che, lontano dagli occhi del pubblico, contribuiscono a dare vita a uno spettacolo.

Tic Tac è entrato dietro le quinte del Teatro Donizetti di Bergamo per raccontare la complessa macchina organizzativa e artistica che accompagna la messa in scena de «L’esule di Roma», uno dei titoli del Donizetti Opera Festival 2026.

Dal podio al palcoscenico, un meccanismo perfetto

C’è chi dirige l’orchestra, chi coordina gli ingressi degli artisti, chi aziona i meccanismi scenici e chi controlla, attraverso monitor e radiomicrofoni, che ogni movimento avvenga nel momento esatto. Una macchina complessa, nella quale, come spiega il direttore musicale di palcoscenico Alberto Zanardi, anche il più piccolo ingranaggio è indispensabile.

La preparazione musicale procede per tappe: dalle prime letture dell’orchestra alle prove con cantanti e coro, fino agli assiemi, quando musica, regia e movimenti scenici cominciano a fondersi.

I professionisti dietro la magia dell’opera lirica

La regista Katharina Thoma ci ha raccontato l’interpretazione contemporanea che ha voluto dare all’opera, il direttore d’orchestra Fabrizio Maria Carminati come si preparano i musicisti, il maestro di palcoscenico Emilio Moriggi di come si sincronizzano i movimenti dentro e fuori dal palco. Abbiamo sentito Salvo Sgrò, direttore del multietnico coro dell’Accademia della Scala, composto, per questa produzione, da 40 artisti di diverse nazionalità.

E poi il lavoro meno visibile, ma altrettanto fondamentale: quello di chi accorda e perfeziona gli strumenti, dei tecnici e della sartoria guidata da Anastasia Crippa.