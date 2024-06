Scamacca: «All’Europeo nel momento più bello». Preoccupazione per Scalvini

«Penso che ci arrivo nel momento più bello e importante della mia carriera, speriamo di continuare così e aiutare anche la Nazionale». Lo ha dichiarato l’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca dopo la sconfitta contro la Fiorentina. «Quelle partite di San Siro me le ricordo - ha dichiarato ai microfoni di Dazn -, non stavo bene né fisicamente né mentalmente. Appena arrivato ho avuto uno stiramento, poi avevo un’infiammazione al tendine. Da marzo in poi ho avuto la continuità, mi ha permesso di fare questo finale di stagione. In cosa penso di essere migliorato? Nella continuità di prestazione, mi sento più vivo, più nei 90 minuti. Atalanta? È bellissimo farne parte, ti senti sempre al centro del progetto».