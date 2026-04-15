Adrara San Martino, ordigno bellico inesploso trovato in una cascina - Foto

Un proiettile d’artiglieria ad alto esplosivo di 75 mm inesploso , di fabbricazione italiana, risalente all Seconda Guerra mondiale, è stato rinvenuto in una cascina di Adrara San Martino , al confine con Adrara San Rocco, non distante dalla Strada provinciale che conduce ai Colli di San Fermo. A ritrovarlo casualmente il proprietario, che lo ha segnalato ai carabinieri di Sarnico.

Sul posto sono intervenuti nella mattinata di mercoledì 15 aprile gli Artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona. L’ordigno, messo in sicurezza, sarà fatto esplodere nei prossimi giorni in luogo dedicato, probabilmente una cava. Oltre ai militari, con ambulanza, sul posto i carabinieri di Sarnico e la polizia locale di Adrara San Martino.