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Cronaca / Val Calepio e Sebino Mercoledì 15 Aprile 2026

Adrara San Martino, ordigno bellico inesploso trovato in una cascina - Foto

IL RITROVAMENTO. Proiettile italiano da 75 mm della Seconda Guerra mondiale segnalato ai carabinieri: intervento degli artificieri di Cremona

Luca Cuni
Luca Cuni Collaboratore
Adrara San Martino, ordigno bellico inesploso trovato in una cascina - Foto
Un proiettile d’artiglieria ad alto esplosivo di 75 mm inesploso, di fabbricazione italiana, risalente all Seconda Guerra mondiale, è stato rinvenuto in una cascina di Adrara San Martino

Un proiettile d’artiglieria ad alto esplosivo di 75 mm inesploso, di fabbricazione italiana, risalente all Seconda Guerra mondiale, è stato rinvenuto in una cascina di Adrara San Martino, al confine con Adrara San Rocco, non distante dalla Strada provinciale che conduce ai Colli di San Fermo. A ritrovarlo casualmente il proprietario, che lo ha segnalato ai carabinieri di Sarnico.

Adrara San Martino, ordigno bellico inesploso trovato in una cascina - Foto
Adrara San Martino, ordigno bellico inesploso trovato in una cascina - Foto
Adrara San Martino, ordigno bellico inesploso trovato in una cascina - Foto
Adrara San Martino, ordigno bellico inesploso trovato in una cascina - Foto
Adrara San Martino, ordigno bellico inesploso trovato in una cascina - Foto
Adrara San Martino, ordigno bellico inesploso trovato in una cascina - Foto

Sul posto sono intervenuti nella mattinata di mercoledì 15 aprile gli Artificieri del 10° Reggimento Genio Guastatori di Cremona. L’ordigno, messo in sicurezza, sarà fatto esplodere nei prossimi giorni in luogo dedicato, probabilmente una cava. Oltre ai militari, con ambulanza, sul posto i carabinieri di Sarnico e la polizia locale di Adrara San Martino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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