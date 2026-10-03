Adrara San Rocco, cade mentre pulisce
le finestre: è grave
L’INCIDENTE DOMESTICO. Ad Adrara San Rocco una donna di 77 anni è caduta dal balcone mentre puliva le finestre di casa, precipitando per circa due metri. Soccorsa in codice rosso e trasportata al «Papa Giovanni XXIII», è rimasta sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.Lettura meno di un minuto.
Adrara San Rocco
È caduta dal balcone di casa mentre puliva le finestre della sua abitazione. Un volo di circa 2 metri per la padrona di casa, un’anziana di 77 anni, soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso: fortunatamente non è in pericolo di vita.
I soccorsi sono intervenuti ad Adrara San Rocco poco prima delle 14 del 2 ottobre. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri si è trattato di un incidente domestico. La donna era intenta a pulire i vetri e le ante dei serramenti di casa utilizzando una scaletta per raggiungere in punti più alti: un’operazione che svolgeva abitualmente, ma che in un attimo ha rischiato di trasformarsi una tragedia. Per motivi da accertare l’anziana avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio finendo oltre la ringhiera del piano rialzato e cadendo sulla strada da un paio di metri di altezza.
A chiamare i soccorsi è stato un passante che transitava lungo la strada, che ha visto l’anziana a terra e ha lanciato l’allarme. In poco tempo sul posto sono arrivati i volontari dell’ambulanza di Capriolo e il personale dell’automedica di Sarnico, che hanno subito prestato le prima cure alla 77enne. Durante le operazioni di soccorso la donna è sempre rimasta cosciente, ma vista l’età e i traumi riportati nella caduta è stata trasportata in codice rosso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo.
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