Adrara San Rocco, cade mentre pulisce le finestre: è grave

È caduta dal balcone di casa mentre puliva le finestre della sua abitazione. Un volo di circa 2 metri per la padrona di casa, un’anziana di 77 anni, soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso: fortunatamente non è in pericolo di vita.

I soccorsi sono intervenuti ad Adrara San Rocco poco prima delle 14 del 2 ottobre. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri si è trattato di un incidente domestico. La donna era intenta a pulire i vetri e le ante dei serramenti di casa utilizzando una scaletta per raggiungere in punti più alti: un’operazione che svolgeva abitualmente, ma che in un attimo ha rischiato di trasformarsi una tragedia. Per motivi da accertare l’anziana avrebbe improvvisamente perso l’equilibrio finendo oltre la ringhiera del piano rialzato e cadendo sulla strada da un paio di metri di altezza.