Azzardo, piaga in crescita: solo a Grumello e dintorni giocati 73 milioni di euro

Le attività di contrasto

Ad Albano ha sede la cooperativa «Il piccolo principe»: «Gestiamo un servizio multidisciplinare integrato che è un servizio specialistico nel trattamento dei disturbi da dipendenza, nel 2023 abbiamo trattato in tutto 670 persone di cui 72 avevano una problematica legata al gioco d’azzardo patologico – ha spiegato Giudici –. Numeri importanti che confermano il bisogno di lavorare con i territori per intercettare più giocatori e sostenere le famiglie che in questo momento soffrono per le conseguenze di questo disturbo». All’incontro è intervenuto Luciano Redolfi, presidente dell’Ambito di Grumello e sindaco di Bolgare: «I dati ci dicono che il gioco d’azzardo nel nostro territorio è presente e con numeri preoccupanti, da questa serata portiamo a casa la consapevolezza che su questo tema si sta lavorando e ci sia una rete molto attiva, impegnata nelle attività di contrasto che si stanno muovendo nella direzione di portare un aiuto a chi si trova nel bisogno». Non solo le amministrazioni comunali ma anche le associazioni di volontariato sono in campo per contrastare questa dipendenza. Tra queste c’è l’associazione «Insieme» di Bergamo. Ne fa parte Lara Centurelli, una donna che ora è in prima linea contro questo disturbo, ma anche lei in passato ne è rimasta intrappolata. Ci racconta così la sua storia: «Sono entrata in questa associazione 14 anni fa, dopo aver avuto questo problema per anni. Posso consigliare a tutti di cercare aiuto, perché queste realtà come la nostra e come i “Giocatori anonimi” servono. Un giocatore non è giudicato, è accolto da persone che spesso hanno vissuto la stessa situazione in passato. Come me. Tanti sono convinti che si arrivi al gioco solo per piacere. Ci sono tanti bisogni emotivi che spingono una persona a questa dipendenza. C’è chi arriva per lutto, solitudine, disagio, come le altre dipendenze».