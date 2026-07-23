Barca alla deriva sul lago d’Iseo: scatta l’allarme, ma era bravata di tre ragazzi

L’allarme è scattato poco dopo le 10 quando una barca a remi, e dotata di un piccolo motore che si sarebbe poi rivelato non funzionante, è stata avvistata a circa 150 metri dalla riva di Castro.

Si è temuto il peggio e così il 112 ha attivato la squadra dei soccorsi: i primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco volontari di Lovere, che hanno riportato a riva la barca; a supportarli sono arrivati i colleghi sommozzatori con l’elicottero decollato da Varese; a loro si sono aggiunti i volontari della Protezione civile. I carabinieri di Tavernola hanno iniziato a raccogliere testimonianze e a visionare le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.