Bossico, stroncato da un malore: muore ingegnere di 48 anni

Esponente di una famiglia di imprenditori che ha segnato la storia del paese e non solo, Gianandrea lavorava da qualche mese per una ditta di Ardesio e l’altra sera aveva deciso di tornare a casa in bicicletta. Per lui, non era un’impresa: dopo un passato da calciatore, centravanti nella squadra del paese e in quella dell’Ordine degli ingegneri di Bergamo, si era appassionato di corsa in montagna e aveva portato a termine diverse ultra-maratone. A volte, ricordano gli amici, partiva a piedi da casa e sorridendo diceva: «Vado al Curò», e ci arrivava davvero. Con un fisico così, non era un problema pedalare per tornare a casa dopo il lavoro, ma venerdì, attorno alle 20,15, Gianandrea Schiavi ha fatto appena in tempo a entrare in casa e a salutare la compagna Elena Chiarelli e il figlioletto Giorgio dicendo: «Ciao, sono tornato» che è crollato a terra privo di sensi.