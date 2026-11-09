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Cronaca / Val Calepio e Sebino Lunedì 09 Novembre 2026

Brucia un appartamento a piano terra a Grumello, tre intossicati

I SOCCORSI. L’incendio si è sviluppato la mattina di lunedì 9 novembre.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Grumello del Monte

Un incendio è stato segnalato nella mattinata di lunedì 9 novembre in un appartamento al piano terra di una casa di via Silvio Pellico a Grumello del Monte.

Sul posto sono subito intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, due ambulanze e un’automedica. Tre persone sono rimaste intossicate, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.

L’incendio è stato domato. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Grumello.

Brucia un appartamento a piano terra a Grumello, tre intossicati
L’intervento dei vigili del fuoco a Grumello lunedì 9 novembre per un incendio in un appartamento al piano terra di via Silvio Pellico. Tre intossicati.

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