Brucia un appartamento a piano terra a Grumello, tre intossicati
I SOCCORSI. L’incendio si è sviluppato la mattina di lunedì 9 novembre.Lettura meno di un minuto.
Grumello del Monte
Un incendio è stato segnalato nella mattinata di lunedì 9 novembre in un appartamento al piano terra di una casa di via Silvio Pellico a Grumello del Monte.
Sul posto sono subito intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, due ambulanze e un’automedica. Tre persone sono rimaste intossicate, ma le loro condizioni non sarebbero gravi.
L’incendio è stato domato. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Grumello.
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