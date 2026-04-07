Cade dalla moto ad Adrara, resta grave il 17enne di Foresto

Rimane in prognosi riservata all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo a seguito dei traumi riportati il 17enne di Foresto Sparso rimasto coinvolto in un incidente stradale capitato attorno alle 9.15 di lunedì 6 aprile ad Adrara San Martino.

Il giovane era in sella alla sua motocross e in compagnia di due amici, quando è caduto violentemente: il ragazzo stava percorrendo la strada comunale collinare che collega Foresto Sparso ad Adrara San Martino in direzione di Collepiano. Un incidente accidentale, nel quale non sono stati coinvolti altri mezzi nè altre persone.

Le condizioni del 17enne al momento rimangono stabili: il ragazzo è sotto osservazione, a causa delle importanti lesioni conseguenti allo schianto contro un muretto ai bordi della carreggiata dove ha picchiato la testa, per poi finire sulla carreggiata. Non è in pericolo di vita, grave il trauma cranico subìto nella caduta.