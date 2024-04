Carobbio, urtato dallo specchietto di un’auto: soccorso bimbo di tre anni

Incidente sabato mattina, 6 aprile, in via Papa Giovanni a Carobbio degli Angeli. Verso le 11,30, un bambino di 3 anni e mezzo è stato urtato dallo specchietto di un’auto. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri, interventi per i rilievi. Secondo le prime ricostruzioni, stava passeggiando con la mamma, quando si sarebbe allontanato di corsa raggiungendo la carreggiata, dove un’auto l’ha urtato con lo specchietto. Il bambino è caduto a terra ed è rimasto cosciente. Scattato l’allarme, il bambino è stato soccorso dal 118, arrivato con elicottero e ambulanza. Portato al «Papa Giovanni» in codice giallo, è stato dimesso nelle ore successive.