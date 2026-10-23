Castelli Calepio: 21enne arrestato per stalking, rapina e lesioni all’ex compagna

Un 21enne di Castelli Calepio questa mattina, venerdì 23 ottobre, è stato arrestato dai carabinieri di Palazzolo in quanto presunto responsabile di atti persecutori, rapina e lezioni personali nei confronti di una donna con cui aveva avuto una relazione. I militari sono intervenuti ieri sera, dopo che la giovane donna, residente a Palazzolo, si era presentata in caserma per denunciare l’accaduto. Stando alle ricostruzioni il 21enne aveva dato appuntamento all’ex compagna per discutere del loro rapporto: una volta insieme l’avrebbe però aggredita, sottraendole il cellulare, la borsa e costringendola a consegnargli una somma di denaro, alludendo a un risarcimento per i danni che la donna avrebbe causato alla sua auto durante un precedente litigio. Ma dalla testimonianza della vittima sarebbero emersi altri episodi di violenza perpetrati dall’uomo, che però lei non avrebbe mai denunciato. Il 21enne questa mattina è stato quindi rintracciato dai carabinieri e arrestato in flagranza differita. Ora si trova in carcere a Brescia.