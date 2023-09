Da Dubai a Parzanica, il turismo green e il paesaggio conquistano gli stranieri

Estate da incorniciare a Parzanica. «Non si sono mai visti così tanti turisti e stranieri in giro per il borgo montano», dicono soddisfatti i commercianti e gli stessi cittadini, contenti che il paese piaccia e che sia considerato a misura d’uomo. Niente fabbriche, niente locali da movida, solo tranquillità e buon cibo. Questa è l’offerta green che a quanto pare piace . Tutte sold out le case vacanze, gli appartamenti dei numerosi residence affacciati lungo la soleggiata costa che offre panorami unici sul Lago d’Iseo e pure le camere singole delle abitazioni. Tra proprietari delle seconde case, stranieri e vacanzieri si stima che la popolazione sia triplicata, sfiorando le mille unità contro i 328 residenti abituali.

«In paese è boom di stranieri. Ho prenotazioni fino alla metà di settembre. A luglio ho avuto anche una famiglia di Dubai che ha molto apprezzato il soggiorno. Ad agosto ho ospitato soprattutto olandesi, francesi e belgi», afferma soddisfatta Antonella Tonni, proprietaria di una storica dimora in centro adibita a casa vacanza. Occupati fino ad ottobre due appartamenti nel centro storico di proprietà di Sergio Radici, che in proposito dichiara: «Abbiamo in prenotazione solo una coppia italiana tutti gli altri sono inglesi, tedeschi e belgi». E vola pure il mercato immobiliare. Quest’anno con una novità. Sul mercato per la prima volta ci sono anche i polacchi a fare shopping a Parzanica. «È decisamente alta la percentuale. Acquistano sia case rurali che appartamenti, per noi è una novità», dice Sara Brignoni della Gts Immobiliare di Sarnico, che gestisce una grossa fetta delle richieste per il borgo montano del Basso Sebino.