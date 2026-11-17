Femminicidio a Bossico, martedì 17 novembre. Secondo le primissime ricostruzioni, una donna è stata strangolata e uccisa dal marito . Proprio l’uomo avrebbe allertato il 112, intorno alle 18.30.

Arrivati sul posto, i carabinieri della stazione di Sovere hanno constatato la presenza dell’uomo, che spontaneamente si è consegnato ai militari ed è stato preso in custodia. All’interno dell’abitazione è stata trovata la moglie, classe 1965: soccorsa dal personale del 118, non c’è stato nulla da fare. La coppia era convivente e al momento non risulterebbero interventi precedenti o denunce per liti in famiglia.