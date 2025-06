Grave incidente nella notte a Carobbio degli Angeli: ferito un 18enne in moto

Un violento scontro tra un’auto e una moto è avvenuto intorno all’1 della notte tra il 31 maggio e l’1 giugno in via Tresolzio, nel centro di Carobbio degli Angeli. Nell’incidente è rimasto coinvolto un ragazzo di 18 anni. Le condizioni del giovane sono apparse inizialmente critiche, tanto da richiedere l’intervento dei soccorsi in codice rosso.