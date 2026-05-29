Grumello, sciopero davanti a Ikaros: «Stipendi non pagati da mesi, non ci fermiamo finché tutti avranno risposte»

È in corso, venerdì 29 maggio , lo sciopero proclamato da Fp Cgil e Nidil Cgil che coinvolge i lavoratori delle Fondazioni Ikaros, JobsAcademy ed Et Labora , a cui da mesi non viene pagato lo stipendio. «Chi educa merita rispetto». E ancora «tranquilli: mutui e bollette si pagano con l’incertezza». Il tenore degli striscioni e dei cartelli comparsi davanti alla sede Ikaros di Grumello del Monte , teatro del presidio dei lavoratori: docenti (la maggior parte di Ikaros), collaboratori, personale amministrativo, lavoratori somministrati, supportati da alcuni studenti ed ex insegnanti, chiedono i l pagamento delle mensilità arretrate e maggiori garanzie sulla continuità delle attività formative.

Da Palazzo Lombardia arriva un altro segnale positivo con la presenza del consigliere regionale Davide Casati (Pd), intervenuto all’inizio dello sciopero. «Ci ha confermato che stanno partendo i pagamenti per i docenti di Ikaros e garantito che procederanno anche con quelli delle altre tipologie contrattuali, non solo di Ikaros ma di tutte le fondazioni», spiega Francesco Chiesa, segretario di Nidil Bergamo, in testa allo sciopero dei lavoratori. «Noi però non ci fermiamo finché tutti non saranno pagati e non ci saranno certezze per voi, per gli studenti e le famiglie».