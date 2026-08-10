Incendio in un deposito di materie plastiche: vigili del fuoco in azione a Sovere

Una colonna di fumo nero e denso si è alzata in cielo e per quasi mezz’ora ha fatto preoccupare gli abitanti di Sovere e di Endine Gaiano : un incendio ha colpito un deposito di un’azienda soverese che ricicla materie plastiche e i danni sono stati limitati grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco volontari di Lovere.

In pochi minuti

L’allarme è scattato attorno alle 14,30 di lunedì 10 agosto, quando da un cumulo di plastica accatastato sotto una tettoia nei piazzali della ditta sono divampate le fiamme che in pochi minuti, con il loro calore, hanno fuso tutta la plastica presente nell’area e fatto cadere la tettoia sovrastante.

Danneggiati anche alcuni vecchi macchinari, ma nel giro di mezz’ora dall’arrivo dei vigili del fuoco le fiamme erano ormai spente. Le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area sono poi andate avanti per tutto il pomeriggio: per queste attività, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone. All’interno dell’azienda sono arrivati gli agenti della polizia locale dei comuni di Sovere e di Endine e i carabinieri della compagnia di Clusone: saranno le loro indagini a ricostruire quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sul fronte ambientale, l’Arpa non è intervenuta, ma la nube non è passata inosservata ed è stata più volte fotografata e filmata finendo sui social network.