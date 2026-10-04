Tamponamento sull’A4, lunghe code verso Milano tra Ponte Oglio e Seriate

Un incidente sull’autostrada A4, nel tratto tra gli svincoli di Grumello-Telgate e Seriate, sta causando pesanti rallentamenti al traffico in direzione Milano. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 17 di domenica 4 ottobre, nel territorio di Costa di Mezzate. Secondo le primissime informazioni, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte due auto e tre persone, di 22, 40 e 44 anni. Nessuna di loro dovrebbe essere in gravi condizioni.