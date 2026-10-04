Tamponamento sull’A4, lunghe code verso Milano tra Ponte Oglio e Seriate
LO SCONTRO. Due auto e tre persone coinvolte nello scontro a Costa di Mezzate, poco dopo le 17 di domenica 4 ottobre. Secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in gravi condizioni.Lettura meno di un minuto.
Telgate
Un incidente sull’autostrada A4, nel tratto tra gli svincoli di Grumello-Telgate e Seriate, sta causando pesanti rallentamenti al traffico in direzione Milano. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 17 di domenica 4 ottobre, nel territorio di Costa di Mezzate. Secondo le primissime informazioni, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte due auto e tre persone, di 22, 40 e 44 anni. Nessuna di loro dovrebbe essere in gravi condizioni.
La dinamica è ancora da chiarire ma si tratterebbe di un tamponamento ad alta velocità in terza corsia e solo uno dei feriti, una donna che era sulla vettura tamponata, è stata trasferita all’ospedale di Seriate per dolori al collo e alla schiena.
A4, code tra Ponte Oglio e Seriate
Le conseguenze più pesanti riguardano la circolazione: il traffico risulta bloccato in direzione Milano, con code chilometriche tra i caselli di Ponte Oglio e Seriate. Le code iniziano prima dello svincolo di Grumello.
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