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Cronaca / Val Calepio e Sebino Domenica 04 Ottobre 2026
in aggiornamento

Tamponamento sull’A4, lunghe code verso Milano tra Ponte Oglio e Seriate

LO SCONTRO. Due auto e tre persone coinvolte nello scontro a Costa di Mezzate, poco dopo le 17 di domenica 4 ottobre. Secondo le prime informazioni, nessuno sarebbe in gravi condizioni.

Lettura meno di un minuto.
Emma Crescenti
Emma Crescenti
Tamponamento sull’A4, lunghe code verso Milano tra Ponte Oglio e Seriate
Un frame tratto dalla telecamera di Autostrade per l’Italia con lunghe code verso Milano

Telgate

Un incidente sull’autostrada A4, nel tratto tra gli svincoli di Grumello-Telgate e Seriate, sta causando pesanti rallentamenti al traffico in direzione Milano. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 17 di domenica 4 ottobre, nel territorio di Costa di Mezzate. Secondo le primissime informazioni, nel sinistro sarebbero rimaste coinvolte due auto e tre persone, di 22, 40 e 44 anni. Nessuna di loro dovrebbe essere in gravi condizioni.

La dinamica è ancora da chiarire ma si tratterebbe di un tamponamento ad alta velocità in terza corsia e solo uno dei feriti, una donna che era sulla vettura tamponata, è stata trasferita all’ospedale di Seriate per dolori al collo e alla schiena.

A4, code tra Ponte Oglio e Seriate

Le conseguenze più pesanti riguardano la circolazione: il traffico risulta bloccato in direzione Milano, con code chilometriche tra i caselli di Ponte Oglio e Seriate. Le code iniziano prima dello svincolo di Grumello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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