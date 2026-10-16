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Cronaca / Val Calepio e Sebino Venerdì 16 Ottobre 2026

«Jack Sparrow»: sabato l’addio a Jonathan Oddo

IL SALUTO. Verranno celebrati sabato 17 ottobre alle 14,30 nella parrocchiale di Chiuduno, i funerali di Jonathan Oddo, il Jack Sparrow della Bergamasca

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«Jack Sparrow»: sabato l’addio a Jonathan Oddo
Jonathan Oddo

Verranno celebrati sabato 17 ottobre alle 14,30 nella parrocchiale di Chiuduno, i funerali di Jonathan Oddo, il Jack Sparrow della Bergamasca. Conosciuto per le sua apparizioni nei panni del celebre pirata, sabato scorso era stato trovato senza vita nel suo appartamento: aveva 37 anni. Dopo l’autopsia la salma è stata restituita ai familiari, a mamma Elisa e al fratello Roger, ora in attesa dell’ultimo saluto.

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