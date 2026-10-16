«Jack Sparrow»: sabato l’addio a Jonathan Oddo

Verranno celebrati sabato 17 ottobre alle 14,30 nella parrocchiale di Chiuduno, i funerali di Jonathan Oddo, il Jack Sparrow della Bergamasca. Conosciuto per le sua apparizioni nei panni del celebre pirata, sabato scorso era stato trovato senza vita nel suo appartamento: aveva 37 anni. Dopo l’autopsia la salma è stata restituita ai familiari, a mamma Elisa e al fratello Roger, ora in attesa dell’ultimo saluto.