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Cronaca / Val Calepio e Sebino Domenica 12 Luglio 2026

Kayak alla deriva sul Lago d’Iseo, scattano le ricerche: il diportista si salva a nuoto

SARNICO. Il rinvenimento dell’imbarcazione nelle acque del Sebino ha fatto temere che il suo occupante fosse in difficoltà.

Lettura meno di un minuto.
Kayak alla deriva sul Lago d’Iseo, scattano le ricerche: il diportista si salva a nuoto

Si è concluso con un lieto fine l’intervento di soccorso scattato nel pomeriggio di sabato 11 luglio sul Lago d’Iseo, nel territorio di Sarnico, dopo il ritrovamento di un kayak alla deriva senza nessuno a bordo.

Il rinvenimento dell’imbarcazione nelle acque del Sebino ha fatto temere che il suo occupante fosse in difficoltà. Sono così intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bergamo, impegnate nelle ricerche in acqua e lungo le rive del lago. A supporto delle operazioni è stato attivato anche il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano, inviato sul posto per effettuare controlli sott’acqua.

Nel corso delle verifiche è emerso che il diportista, dopo essere caduto in acqua durante l’escursione, era riuscito a raggiungere autonomamente la riva nuotando. La persona è quindi risultata in salvo, mentre il kayak, rimasto incustodito, aveva continuato a galleggiare fino a far scattare l’allarme.

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