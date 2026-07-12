Kayak alla deriva sul Lago d’Iseo, scattano le ricerche: il diportista si salva a nuoto

Il rinvenimento dell’imbarcazione nelle acque del Sebino ha fatto temere che il suo occupante fosse in difficoltà. Sono così intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bergamo, impegnate nelle ricerche in acqua e lungo le rive del lago. A supporto delle operazioni è stato attivato anche il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Milano, inviato sul posto per effettuare controlli sott’acqua.