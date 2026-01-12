La Fiamma Olimpica fa tappa a Sarnico: il lago d’Iseo accende Milano-Cortina 2026

Sabato 17 gennaio Sarnico sarà protagonista di un evento di grande valore simbolico: il passaggio della Fiamma Olimpica nel corso della 41ª tappa del viaggio verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano–Cortina 2026 . La Torcia, portatrice dei valori universali dello sport, della pace e dell’incontro tra i popoli, attraverserà il territorio trasformando la staffetta olimpica in una vera e propria festa collettiva.

La tappa a Sarnico

La Fiamma arriverà sul lago d’Iseo dopo aver attraversato le province di Milano, Pavia, Lodi e Cremona. L’appuntamento a Sarnico è fissato per le 15.10 in Corso Europa. Da qui, accompagnata dalla Carovana ufficiale, la Torcia percorrerà via Foppe, proseguirà lungo via Vittorio Veneto e via Roma, per poi attraversare il ponte in direzione Paratico.

Come in ogni tappa del suo percorso, i tedofori si passeranno la Fiamma in staffetta ogni circa 200 metri. Protagonisti della giornata saranno anche le autorità cittadine e del territorio, le associazioni sportive di Sarnico – presenti con divise e stendardi – e gli studenti delle scuole locali, che accoglieranno la Fiamma sul Ponte.

La staffetta verso Paratico e Iseo

La staffetta proseguirà poi verso Paratico e Iseo, fino a raggiungere Brescia, destinazione finale di giornata del passaggio della Torcia. La viabilità sarà regolata a vista lungo il percorso e non sono previste chiusure stradali permanenti; eventuali disagi saranno contenuti.

«Il passaggio della Fiamma olimpica è un momento di grande partecipazione e un’importante occasione di visibilità per Sarnico – commenta il sindaco Vigilio Arcangeli – un evento che coinvolge la comunità e valorizza il nostro territorio a livello nazionale».

Soddisfazione anche da parte dell’assessora allo Sport e alle Politiche giovanili Giorgia Tengattini: «È un grande orgoglio inaugurare questo percorso da assessora con un evento sportivo di rilievo nazionale, che vede protagonisti associazioni, scuole e giovani nel segno dei valori olimpici».