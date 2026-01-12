Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Val Calepio e Sebino
Lunedì 12 Gennaio 2026

La Fiamma Olimpica fa tappa a Sarnico: il lago d’Iseo accende Milano-Cortina 2026

L’EVENTO. Sabato 17 gennaio la Torcia dei Giochi Olimpici Invernali attraverserà le vie del paese nella 41esima tappa del suo viaggio verso Milano-Cortina 2026, coinvolgendo istituzioni, associazioni sportive e studenti in una grande festa di sport e partecipazione.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il passaggio della fiamma olimpica verso dalla Liguria alla Lombardia e al Trentino: il 17 sarà a Sarnico
Il passaggio della fiamma olimpica verso dalla Liguria alla Lombardia e al Trentino: il 17 sarà a Sarnico

Sabato 17 gennaio Sarnico sarà protagonista di un evento di grande valore simbolico: il passaggio della Fiamma Olimpica nel corso della 41ª tappa del viaggio verso i Giochi Olimpici Invernali di Milano–Cortina 2026 . La Torcia, portatrice dei valori universali dello sport, della pace e dell’incontro tra i popoli, attraverserà il territorio trasformando la staffetta olimpica in una vera e propria festa collettiva.

La tappa a Sarnico

La Fiamma arriverà sul lago d’Iseo dopo aver attraversato le province di Milano, Pavia, Lodi e Cremona. L’appuntamento a Sarnico è fissato per le 15.10 in Corso Europa. Da qui, accompagnata dalla Carovana ufficiale, la Torcia percorrerà via Foppe, proseguirà lungo via Vittorio Veneto e via Roma, per poi attraversare il ponte in direzione Paratico.

Come in ogni tappa del suo percorso, i tedofori si passeranno la Fiamma in staffetta ogni circa 200 metri. Protagonisti della giornata saranno anche le autorità cittadine e del territorio, le associazioni sportive di Sarnico – presenti con divise e stendardi – e gli studenti delle scuole locali, che accoglieranno la Fiamma sul Ponte.

La staffetta verso Paratico e Iseo

La staffetta proseguirà poi verso Paratico e Iseo, fino a raggiungere Brescia, destinazione finale di giornata del passaggio della Torcia. La viabilità sarà regolata a vista lungo il percorso e non sono previste chiusure stradali permanenti; eventuali disagi saranno contenuti.

«Il passaggio della Fiamma olimpica è un momento di grande partecipazione e un’importante occasione di visibilità per Sarnico – commenta il sindaco Vigilio Arcangeli – un evento che coinvolge la comunità e valorizza il nostro territorio a livello nazionale».

Soddisfazione anche da parte dell’assessora allo Sport e alle Politiche giovanili Giorgia Tengattini: «È un grande orgoglio inaugurare questo percorso da assessora con un evento sportivo di rilievo nazionale, che vede protagonisti associazioni, scuole e giovani nel segno dei valori olimpici».

Il viaggio della Fiamma, iniziato a Roma il 6 dicembre, attraversa l’Italia in 63 giorni per oltre 12 mila chilometri, toccando tutte le 20 regioni e 110 province. L’epilogo sarà il 6 febbraio con la cerimonia di apertura allo stadio San Siro di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarnico
Iseo
Milano
Paratico
Enti locali
Tempo libero
Turismo
politica interna
Sport
Evento sportivo
Politica
Vigilio Arcangeli
Giorgia Tengattini
EcoDiBergamo.it
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026