Lago d’Iseo, per Pasqua in servizio il battello ibrido

Tutto confermato: entro Pasqua il battello ibrido «Predore», quello arrivato sul lago di Iseo a maggio 2018 e mai entrato in servizio, inizierà a trasportare i passeggeri. Ad annunciarlo, una nota di «Navigazione Lago d’Iseo» che fa il punto sulle annuali attività di manutenzione straordinaria a cui vengono sottoposti i battelli della sua flotta in modo che siano tutti in piena efficienza dalla primavera alla fine dell’estate, quando il numero di corse è al massimo per rispondere alle richieste dei turisti. Da alcuni giorni, si legge nella nota, nell’area del cantiere navale a Costa Volpino, dove ha sede la «Navigazione», «si trova la motonave “Predore” che, dopo avere superato i test del Rina (l’ente che certifica i natanti italiani e li autorizza a navigare, ndr) e avere completato i lavori sull’impiantistica, è sottoposta agli ultimi interventi di finitura: si prevede che entro Pasqua il lago d’Iseo vedrà entrare in servizio la prima motonave diesel-elettrica».