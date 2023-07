Legambiente promuove le acque del Lago d’Iseo

Come nel 2019 e nel 2021, i risultati degli esami microbiologici condotti dalla Goletta dei laghi di Legambiente sono positivi: nessuno dei sei punti da cui sono stati prelevati campioni d’acqua per verificare la presenza di batteri fecali è risultato inquinato. L’anno scorso era, invece, «inquinata» la foce del fiume Oglio, mentre nel 2020 erano «fortemente inquinate» due località del bresciano. Questa volta i parametri adottatati per controllare la pulizia dei sei punti monitorati (la foce del fiume Oglio, il canale che passa accanto al Bar delle Rose a Costa Volpino e la foce del torrente Borlezza a Castro, lo sfioratore comunale nel canale industriale a Pisogne, il pontile di Peschiera a Montisola e la foce del torrente Calchere a Sulzano) sono risultati tutti «entro i limiti» individuati dalla normativa sulle acque di balneazione vigente in Italia utilizzata anche dalle Ats.

Scelti i punti a «maggior rischio»

Una nota diffusa da Legambiente specifica che il monitoraggio dell’associazione ambientalista «non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all’inquinamento dei laghi, prendendo prevalentemente in considerazione i punti scelti in base al “maggior rischio” presunto di inquinamento», individuati sulla base delle segnalazioni fatte dai circoli locali di Legambiente.

Netto miglioramento registrato

Quello dell’alto Sebino, per l’appunto, che nella sua sede all’interno del parco della forra del Tinazzo, ha ospitato ieri mattina a Castro la presentazione dei risultati. «Registriamo un netto miglioramento – ha sottolineato il suo presidente, Massimo Rota –, speriamo che non sia un caso. In particolare, ci auguriamo che i lavori per depurare le acque dei comuni della Valle Camonica e rendere pulito il fiume Oglio siano finalmente giunti a una svolta. Goletta dei laghi per noi rappresenta anche un modo per rilanciare temi che ci stanno a cuore: la mobilità sostenibile e la tutela delle aree verdi. Per noi il lago e il territorio lacuale sono un tutt’uno da cui non possiamo prescindere».