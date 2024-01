Lovere, si sente male nel bosco: muore a 52 anni

Si è sentito male all’improvviso mentre era nei boschi sopra la località Carrozzone, nella zona montuosa di Lovere che sale verso il santuario di San Giovanni: ricoverato in ospedale, è morto in serata. S. B., 52 anni, autotrasportatore di Costa Volpino, stava lavorando con la moglie per recuperare della legna quando ha accusato un malore. La moglie ha allertato i soccorsi e sono intervenuti i volontari della Croce Blu di Lovere, i sanitari dell’ospedale sebino con l’auto medica e personale del Soccorso alpino di Clusone.

Raggiungere il luogo impervio dove si trovavano i coniugi non è stato facile e anche per questo motivo è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato da Como. Sul posto si sono precipitati anche i Vigili del fuoco di Lovere e i carabinieri della Compagnia di Clusone. L’uomo è andato in arresto cardiaco e dopo le manovre di rianimazione effettuate sul posto è stato caricato in eliambulanza e portato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. In serata si è diffusa la notizia che il 52enne non si era più ripreso.