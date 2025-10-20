Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Lunedì 20 Ottobre 2025

Morta per un rogo in casa a Sarnico: l’incendio scaturito da una sigaretta rimasta accesa

LE INDAGINI. Proseguono le indagini sull’incendio in un’abitazione di via Campomatto che ha causato la morte di una donna di 75 anni nella notte tra sabato e domenica 19 ottobre.

Alessandra Loche
Alessandra Loche
L’abitazione a Sarnico in cui è morta Floria Paissoni: a generare l’incendio un mozzicone di sigaretta
L’abitazione a Sarnico in cui è morta Floria Paissoni: a generare l’incendio un mozzicone di sigaretta

Potrebbe essere una sigaretta rimasta accesa la causa dell’incendio che, la notte tra sabato e domenica 19 ottobre, è divampato in un’abitazione di Sarnico, in via Campomatto, nel quale ha perso la vita la 75enne Flora Paissoni . Niente, al momento, fa propendere per cause diverse dall’incidente. Comunque, per chiarire con esattezza l’accaduto, proseguono le verifiche dei Vigili del fuoco.

Disposta anche l’autopsia sul corpo della pensionata, originaria di Predore, rimasta intossicata dal fumo respirato a seguito del rogo nella villetta in cui abitava. La donna era sola in casa nella notte tra sabato e domenica che le è costata la vita. A farle compagnia c’era il suo cane Jimmy, un bassotto rimasto anche lui vittima di quei tragici istanti.

L’incendio è scoppiato attorno alle 4,15. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco da Bergamo con l’autoscala e l’autobotte, due mezzi dal distaccamento di Credaro e uno da Palazzolo sull’Oglio, al lavoro fino alle 8,15 per sedare l’incendio che ha coinvolto gran parte dell’abitazione. Nella notte tra domenica e lunedì 20 ottobre, tra l’altro, sempre nella stessa villetta, sono intervenuti ancora i Vigili del fuoco di Palazzolo per una leggera ripresa accidentale del rogo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarnico
Disastri, Incidenti
Incendio
Incidente (generico)
Salute
Malattia
Sociale
Morte
Alessandra Loche
vigili del fuoco