Morta per un rogo in casa a Sarnico: l’incendio scaturito da una sigaretta rimasta accesa

Potrebbe essere una sigaretta rimasta accesa la causa dell’incendio che, la notte tra sabato e domenica 19 ottobre, è divampato in un’ abitazione di Sarnico, in via Campomatto , nel quale ha perso la vita la 75enne Flora Paissoni . Niente, al momento, fa propendere per cause diverse dall’incidente. Comunque, per chiarire con esattezza l’accaduto, proseguono le verifiche dei Vigili del fuoco .

Disposta anche l’autopsia sul corpo della pensionata, originaria di Predore , rimasta intossicata dal fumo respirato a seguito del rogo nella villetta in cui abitava. La donna era sola in casa nella notte tra sabato e domenica che le è costata la vita. A farle compagnia c’era il suo cane Jimmy , un bassotto rimasto anche lui vittima di quei tragici istanti.

L’incendio è scoppiato attorno alle 4,15. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco da Bergamo con l’autoscala e l’autobotte, due mezzi dal distaccamento di Credaro e uno da Palazzolo sull’Oglio, al lavoro fino alle 8,15 per sedare l’incendio che ha coinvolto gran parte dell’abitazione. Nella notte tra domenica e lunedì 20 ottobre, tra l’altro, sempre nella stessa villetta, sono intervenuti ancora i Vigili del fuoco di Palazzolo per una leggera ripresa accidentale del rogo.