Nasce il « Cammino dei tre laghi»: un anello tra Iseo, Endine e Gaiano

Un anello di 100 chilometri, che unisce il lago d’Iseo, il lago di Endine e il laghetto di Gaiano. Un itinerario tracciato e connesso, che si propone di attirare camminatori da lontano. Il Cammino tre laghi, nato da un sogno di Rudi Bianchi, infermiere di Sovere, sta prendendo forma. Appassionato da sempre di camminate, la scorsa estate ha percorso insieme alla moglie il «Cammino dei borghi silenti», in Umbria. «A ogni tappa mi chiedevo: cosa manca al mio territorio per strutturare un percorso simile, che attragga l’interesse dei camminatori? Abbiamo dei sentieri e dei borghi eccezionali, non ci manca proprio nulla» racconta. L’idea diventa subito un progetto, a cui Rudi inizia a lavorare con l’aiuto della figlia Sara, 22 anni, studentessa di Scienze della comunicazione.