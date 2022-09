Obiettivo prevenzione: in campo la Protezione civile Ana

Testa bassa e molto andare. Oltre 750 volontari della Protezione civile Ana sono pronti a mettere anima e corpo, a partire da 16 settembre, in una maxi esercitazione che impegnerà il Basso lago d’Iseo fino a domenica 18 settembre. Volontari che arriveranno per la maggior parte dalle sezioni bergamasche – all’incirca 450 uomini – e dalle altre città lombarde ed emiliane che, insieme, formano il secondo raggruppamento Lombardia- Emilia Romagna. Dodici i Comuni su cui i volontari si muoveranno, tante quante sono le località del Basso Sebino, all’interno di un’operazione che ha un duplice obiettivo. Da un lato, riprendere l’attività di prevenzione del rischio – soprattutto idrogeologico, ma non solo – a vantaggio del territorio e della comunità, dall’altro continuare con le attività di addestramento dei volontari, chiamati in situazioni di emergenza ad intervenire in tempi brevissimi .