Parzanica, cervo finisce nel lago d'Iseo: salvato dai carabinieri

Un cervo adulto finisce nelle acque del Sebino e viene tratto in salvo dai carabinieri della motovedetta di Lovere e dai forestali di Grumello del Monte. Una volta soccorso e constatate le sue buone condizioni, la polizia provinciale, intervenuta sul posto, lo ha liberato nei boschi.

La segnalazione di un pescatore

È accaduto nella mattinata di mercoledì 11 novembre intorno alle 12, a Portirone, la frazione sul lago del Comune montano di Parzanica. Ad avvistare in acqua l’ungulato e ad allertare i soccorsi è stato un uomo che stava pescando con la lenza da un muretto che costeggia la statale 469.

L’operazione di salvataggio

Secondo quanto riferito, il cervo sembrava smarrito: si è diretto più volte verso il largo per poi tornare a riva, prima di fermarsi tra dei cespugli di rovi. I carabinieri sono entrati in acqua per soccorrerlo, tagliando alcuni rami spinosi. Il cervo non ha opposto resistenza, forse perché sfinito, dopo essere sceso dai boschi e precipitato in acqua, probabilmente perché braccato da dei cani: una signora del posto ha raccontato di aver sentito abbaiare insistentemente.

I carabinieri sono riusciti a raggiungerlo e a trarlo in salvo sulla piazzola, dove è stato deposto momentaneamente, in attesa dell’arrivo della polizia provinciale che, dopo averlo esaminato e aver constatato che non aveva bisogno di cure, ha ritenuto di liberarlo nei boschi a monte della statale.