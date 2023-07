Ponte sul Borlezza chiuso al traffico: 9 chilometri per andare in centro

Dalla mattina del 17 luglio per andare dal municipio alla chiesa di Sovere, bisogna percorrere nove chilometri di strada invece che i soliti 600 metri. È l’effetto della totale chiusura al traffico del ponte sul fiume Borlezza autorizzata dall’amministrazione comunale per poter mettere in sicurezza il muro di sostegno di via Baroni dove, durante gli scavi per effettuare uno dei quattro interventi previsti dai lavori di restauro al ponte da 350mila euro, interamente finanziati da Regione Lombardia, è emerso un problema che ha imposto di intervenire immediatamente.

Chiusura totale

Per un mese, fino all’11 agosto, non potranno transitare neppure i mezzi di soccorso: per andare da una parte all’altra del paese è necessario transitare dalla località Poltragno, attraversando i comuni di Lovere, Castro e Pianico. L a chiusura totale del ponte era stata anticipata nei giorni scorsi e ampiamente comunicata alla popolazione di tutto l’alto Sebino e per questo motivo, nel primo giorno di chiusura, non si sono registrati particolari problemi: a parte qualche raro episodio, non c’è nessuna coda al ponte, sono state avvistate poche inversioni a U, e gli automobilisti sono stati ben guidati dalla nuova segnaletica.

Il ponte ha 144 anni

«L’informazione – commenta la sindaca di Sovere Federica Cadei – è stata ben recepita dai miei concittadini, a cui va il mio ringraziamento, e anche dagli automobilisti dei comuni limitrofi. Oltre a condividere i tempi della chiusura, è stata recepita anche la necessità di questo intervento». Circa un mese fa erano iniziati i lavori di restauro del ponte: 350mila euro, interamente finanziati da Regione Lombardia, per riportare il ponte al suo aspetto originario (venne costruito 144 anni fa), per proteggere i piloni dall’acqua del fiume Borlezza, per sistemare il muro di contenimento verso la passerella ciclopedonale, per allargare via Baroni.

Nuove fondamenta e armatura