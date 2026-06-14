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Cronaca / Val Calepio e Sebino Domenica 14 Giugno 2026

Recuperato il corpo di un 60enne annegato nel Lago d’Iseo a Predore

LA TRAGEDIA. Domenica 14 giugno i sommozzatori dei vigili del fuoco di Brescia e Bergamo sono stati allertati per recuperare il corpo di un uomo sommerso nelle acque del Sebino.

Lettura meno di un minuto.
Recuperato il corpo di un 60enne annegato nel Lago d’Iseo a Predore
I vigili del fuoco di Brescia e Bergamo hanno recuperato il corpo dell’uomo annegato nel lago d’Iseo a Predore

Predore

Alle 16.40 di domenica 14 giugno è scattato l’allarme per la presenza del corpo di un uomo sommerso nei pressi di una barca nel Lago d’Iseo a pochi metri di distanza dalla costa di Predore, tra il Cocca Hotel e Eurovil Piscine.

Sul posto intervenuti i soccorsi con i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bergamo e Brescia che hanno recuperato il corpo dell’uomo e lo hanno portato a riva dove è stato constatato il decesso. Subito dopo i primi rilievi dei carabinieri di Tavernola si è appreso che l’uomo si è tolto la vita.

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