Recuperato il corpo di un 60enne annegato nel Lago d’Iseo a Predore
LA TRAGEDIA. Domenica 14 giugno i sommozzatori dei vigili del fuoco di Brescia e Bergamo sono stati allertati per recuperare il corpo di un uomo sommerso nelle acque del Sebino.Lettura meno di un minuto.
Predore
Alle 16.40 di domenica 14 giugno è scattato l’allarme per la presenza del corpo di un uomo sommerso nei pressi di una barca nel Lago d’Iseo a pochi metri di distanza dalla costa di Predore, tra il Cocca Hotel e Eurovil Piscine.
Sul posto intervenuti i soccorsi con i sommozzatori dei vigili del fuoco di Bergamo e Brescia che hanno recuperato il corpo dell’uomo e lo hanno portato a riva dove è stato constatato il decesso. Subito dopo i primi rilievi dei carabinieri di Tavernola si è appreso che l’uomo si è tolto la vita.
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