Riva di Solto, sosta selvaggia al nuovo Bogn: scattano le multe

Assalto al Bogn, è proprio il caso di dirlo, lo scorso weekend, soprattutto domenica. La nuova area attrezzata, con le piattaforme solarium, ha attratto centinaia di turisti. E i loro mezzi di trasporto, non tutti (anzi parecchi) parcheggiati un po’ ovunque all’insegna dell’inciviltà. Così, è stato necessario l’intervento della polizia locale, che ha staccato una bella raffica di multe alle auto in sosta vietata ai bordi della statale, che in questo punto è non solo particolarmente stretta, ma anche parecchio pericolosa. E i veicoli in divieto costituivano pericolo per la circolazione viaria, in un periodo in cui il traffico già di per sè è molto intenso. Sotto i tergicristalli alcuni testimoni raccontano di aver visto decine di verbali. Un fenomeno quello della sosta di auto e moto ai bordi della statale 469 Sebina Occidentale già ben noto anche in altri Comuni rivieraschi soprattutto nel periodo estivo, quando alcuni luoghi vengono presi letteralmente d’assalto. Per esempio, con l’apertura della pesca alla sardina, da Tavernola a Castro si sono viste auto parcheggiate ovunque era possibile infilarle. Nell’area verde a lago di Parzanica di proprietà di Uniacque sono stati divelti paletti e catenarie a protezione delle pompe di sollevamento, per poter piazzare a casaccio i propri mezzi di trasporto.