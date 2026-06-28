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Cronaca / Val Calepio e Sebino Domenica 28 Giugno 2026

Parzanica, auto contro due moto dopo la galleria: ferito un 19enne

LO SCHIANTO. L’incidente a Parzanica, lungo la strada verso Sarnico, nei pressi della galleria Portirone. Coinvolti un’Opel e due ragazzi in sella a due moto diverse. Sul posto 118 e polizia locale.

Lettura meno di un minuto.
Margary Frassi
Margary Frassi

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Parzanica, auto contro due moto dopo la galleria: ferito un 19enne
Le moto coinvolte nell’incidente

Sarnico

Incidente domenica pomeriggio 28 giugno a Parzanica nella zona della galleria Portirone, lungo la strada verso Sarnico. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 16 un’Opel stava transitando subito dopo la galleria quando avrebbe tentato di raggiungere una piazzola sul lato sinistro della carreggiata.

La manovra, sempre stando ai primi elementi raccolti, non sarebbe stata consentita in quel punto per la presenza della linea continua. Proprio in quel momento stavano arrivando due ragazzi in moto, in sella a due mezzi diversi, diretti verso Lovere.

L’impatto è stato violento per uno dei due motociclisti, di 19 anni, che avrebbe centrato in pieno l’auto sul lato destro. L’altro motociclista sarebbe invece riuscito a sfiorare il veicolo, evitando conseguenze gravi.

Ad avere la peggio è stato il primo ragazzo in moto, rimasto ferito in modo serio. Illeso invece l’altro motociclista, così come l’automobilista alla guida dell’Opel.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il motociclista ferito, secondo quanto appreso, è rimasto sempre vigile durante le operazioni di soccorso.

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