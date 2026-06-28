Parzanica, auto contro due moto dopo la galleria: ferito un 19enne

Incidente domenica pomeriggio 28 giugno a Parzanica nella zona della galleria Portirone, lungo la strada verso Sarnico. Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 16 un’Opel stava transitando subito dopo la galleria quando avrebbe tentato di raggiungere una piazzola sul lato sinistro della carreggiata.

La manovra, sempre stando ai primi elementi raccolti, non sarebbe stata consentita in quel punto per la presenza della linea continua. Proprio in quel momento stavano arrivando due ragazzi in moto, in sella a due mezzi diversi, diretti verso Lovere.

L’impatto è stato violento per uno dei due motociclisti, di 19 anni, che avrebbe centrato in pieno l’auto sul lato destro. L’altro motociclista sarebbe invece riuscito a sfiorare il veicolo, evitando conseguenze gravi.

Ad avere la peggio è stato il primo ragazzo in moto, rimasto ferito in modo serio. Illeso invece l’altro motociclista, così come l’automobilista alla guida dell’Opel.