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Cronaca / Val Calepio e Sebino Martedì 09 Giugno 2026

Sarnico, riparte la movida ma scattano subito multe e chiusure

I CONTROLLI. Controlli dei carabinieri nella notte del 6 giugno: sanzionati due locali del lungolago per violazione dell’ordinanza sul rumore. Multe da 500 euro e stop di tre giorni, annunciati ricorsi.

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Luca Cuni
Luca Cuni Collaboratore
Sarnico, riparte la movida ma scattano subito multe e chiusure
Il lungolago a Sarnico: scattano le prime multe nelle serate di movida

Parte la stagione ed è subito scacco alla movida a Sarnico, come capitato nelle «calde» annate 2022 e 2023. Nella serata di sabato 6 giugno i carabinieri di Sarnico sono intervenuti poco dopo la mezzanotte, a seguito di segnalazioni di residenti, sul mancato rispetto dell’ordinanza in vigore per i pubblici esercizi, in materia di limitazione e diffusione della musica negli orari notturni, in forma di disturbo percepibile all’esterno dei locali in modo da creare fastidio alle persone.

Sarnico, riparte la movida ma scattano subito multe e chiusure
Sarnico, riparte la movida ma scattano subito multe e chiusure

Nel mirino dei militari sono finiti due noti locali di tendenza per la movida del lungolago di via Garibaldi, verso i quali sono scattate sanzioni di 500 euro, nonché la sospensione dell’attività per tre giorni, a decorrere dal primo sabato successivo al trentesimo giorno della avvenuta violazione e che verrà emanata da ordinanza comunale. E già si annunciano ricorsi contro i provvedimenti. A regolamentare il «modus operandi» è una ordinanza a regolamentazione delle attività di pubblico servizio e per la somministrazione di bevande introdotta dal Sub Commissario vicario Prefettizio del 21 maggio 2026.

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