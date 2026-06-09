Sarnico, riparte la movida ma scattano subito multe e chiusure

Parte la stagione ed è subito scacco alla movida a Sarnico , come capitato nelle «calde» annate 2022 e 2023. Nella serata di sabato 6 giugno i carabinieri di Sarnico sono intervenuti poco dopo la mezzanotte, a seguito di segnalazioni di residenti, sul mancato rispetto dell’ordinanza in vigore per i pubblici esercizi, in materia di limitazione e diffusione della musica negli orari notturni , in forma di disturbo percepibile all’esterno dei locali in modo da creare fastidio alle persone.

Nel mirino dei militari sono finiti due noti locali di tendenza per la movida del lungolago di via Garibaldi, verso i quali sono scattate sanzioni di 500 euro, nonché la sospensione dell’attività per tre giorni, a decorrere dal primo sabato successivo al trentesimo giorno della avvenuta violazione e che verrà emanata da ordinanza comunale. E già si annunciano ricorsi contro i provvedimenti. A regolamentare il «modus operandi» è una ordinanza a regolamentazione delle attività di pubblico servizio e per la somministrazione di bevande introdotta dal Sub Commissario vicario Prefettizio del 21 maggio 2026.