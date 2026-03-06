Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino Venerdì 06 Marzo 2026

Schianto contro un albero prima dell’alba a Costa Volpino: muore 53enne

LA TRAGEDIA. L’incidente attorno alle 4.20 di venerdì 6 marzo in via Partigiani: l’auto si è schiantata contro un noce e il conducente è morto sul colpo. Inutili i soccorsi.

Redazione Web
Redazione Web

I resti della Peugeot 208 guidata da un 53enne della zona a Costa Volpino
I resti della Peugeot 208 guidata da un 53enne della zona a Costa Volpino

Tragedia prima dell’alba a Costa Volpino, dove attorno alle 4.20 di venerdì 6 marzo ha perso la vita un uomo di 53 anni in un incidente stradale avvenuto lungo via Partigiani. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura, una Peugeot 208 che stava guidando si è schiantata contro un albero. L’impatto è stato molto violento e ha intrappolato il conducente all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Clusone, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco di Bergamo e a una di Brescia. I pompieri sono riusciti a estrarre l’uomo dall’auto per permettere ai sanitari di tentare i primi soccorsi. Nel frattempo erano giunte anche due automediche e un’ambulanza della Croce Blu di Lovere, ma per il 53enne non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme il conducente di un altro veicolo che transitava per via Partigiani per andare al lavoro.

Lo schianto contro un noce

In base alle prime ricostruzioni, l’uomo stava scendendo da Ceratello, la frazione montana più alta di Costa Volpino, verso il fondovalle. L’auto è uscita di strada mentre stava raggiungendo l’abitato di Flaccanico: la Peugeot si è schiantata contro un noce ed è poi rimbalzata a centro strada, ribaltandosi su se stessa. I vigili del fuoco volontari di Lovere hanno dovuto sbloccare le portiere, per consentire l’intervento dei soccorritori, ai quali però non è rimasto che constatare il decesso del 53enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costa Volpino
Bergamo
Brescia
Lovere
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Sociale
Morte
vigili del fuoco
croce blu