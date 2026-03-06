Schianto contro un albero prima dell’alba a Costa Volpino: muore 53enne

Tragedia prima dell’alba a Costa Volpino, dove attorno alle 4.20 di venerdì 6 marzo ha perso la vita un uomo di 53 anni in un incidente stradale avvenuto lungo via Partigiani. Per cause ancora in fase di accertamento, la vettura, una Peugeot 208 che stava guidando si è schiantata contro un albero. L’impatto è stato molto violento e ha intrappolato il conducente all’interno dell’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Clusone, insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco di Bergamo e a una di Brescia. I pompieri sono riusciti a estrarre l’uomo dall’auto per permettere ai sanitari di tentare i primi soccorsi. Nel frattempo erano giunte anche due automediche e un’ambulanza della Croce Blu di Lovere, ma per il 53enne non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme il conducente di un altro veicolo che transitava per via Partigiani per andare al lavoro.

Lo schianto contro un noce