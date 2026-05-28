Scontro sulla litoranea del Sebino a Predore: auto si ribalta, tre feriti
L’INCIDENTE. Lo schianto attorno alle 12.45 di giovedì 28 maggio in via San Rocco, coinvolti un’auto e un furgoncino. Sul posto ambulanze, automedica, vigili del fuoco e carabinieri. Code e rallentamenti sulla statale 469.Lettura meno di un minuto.
Predore
Grave incidente sulla statale 469 litoranea del Sebino nel Comune di Predore nella tarda mattinata di giovedì 28 maggio. Lo schianto si è verificato attorno alle 12.45 in via San Rocco: coinvolti un’ auto che si è capovolta su un lato e un furgoncino. Tre persone sono rimaste ferite. Sul posto tre ambulanze, l’auto medica, i Vigili del fuoco e carabinieri di Tavernola. Si registrano code e rallentamenti.
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