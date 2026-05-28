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Cronaca / Val Calepio e Sebino Giovedì 28 Maggio 2026
in aggiornamento

Scontro sulla litoranea del Sebino a Predore: auto si ribalta, tre feriti

L’INCIDENTE. Lo schianto attorno alle 12.45 di giovedì 28 maggio in via San Rocco, coinvolti un’auto e un furgoncino. Sul posto ambulanze, automedica, vigili del fuoco e carabinieri. Code e rallentamenti sulla statale 469.

Lettura meno di un minuto.
Luca Cuni
Luca Cuni Collaboratore
Scontro sulla litoranea del Sebino a Predore: auto si ribalta, tre feriti
L’incidente a Predore con un’auto ribaltata sulla statale 469 litoranea del Sebino

Predore

Grave incidente sulla statale 469 litoranea del Sebino nel Comune di Predore nella tarda mattinata di giovedì 28 maggio. Lo schianto si è verificato attorno alle 12.45 in via San Rocco: coinvolti un’ auto che si è capovolta su un lato e un furgoncino. Tre persone sono rimaste ferite. Sul posto tre ambulanze, l’auto medica, i Vigili del fuoco e carabinieri di Tavernola. Si registrano code e rallentamenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Luca Cuni