Scontro sulla litoranea del Sebino a Predore: auto si ribalta, tre feriti

Grave incidente sulla statale 469 litoranea del Sebino nel Comune di Predore nella tarda mattinata di giovedì 28 maggio. Lo schianto si è verificato attorno alle 12.45 in via San Rocco: coinvolti un’ auto che si è capovolta su un lato e un furgoncino. Tre persone sono rimaste ferite. Sul posto tre ambulanze, l’auto medica, i Vigili del fuoco e carabinieri di Tavernola. Si registrano code e rallentamenti.