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Cronaca / Val Calepio e Sebino Domenica 31 Maggio 2026

Scontro tra auto a Grumello, tre feriti: una donna resta incastrata nell’abitacolo

LO SCHIANTO. L’incidente nel pomeriggio di domenica 31 maggio, intorno alle 15, a Grumello. Un’Audi A4 in uscita da via Seriole è stata centrata da un Suv Peugeot che viaggiava su via Brescia, finendo poi contro un’auto in sosta. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

Lettura meno di un minuto.
Monica Armeli
Monica Armeli
Scontro tra auto a Grumello, tre feriti: una donna resta incastrata nell’abitacolo
Il luogo dello scontro a Grumello

Grumello del Monte

Incidente nel pomeriggio di domenica 31 maggio a Grumello, intorno alle 15. Secondo una prima ricostruzione, un’Audi A4 stava uscendo da via Seriole quando è stata centrata in pieno da un Suv Peugeot che viaggiava lungo via Brescia. Dopo l’impatto, la Peugeot ha terminato la sua corsa contro un’altra auto parcheggiata in via Brescia.

Scontro tra auto a Grumello, tre feriti: una donna resta incastrata nell’abitacolo
Incidente nel pomeriggio di domenica 31 maggio a Grumello

Nello schianto sono rimaste ferite tre persone che si trovavano a bordo dell’Audi. Il conducente, di nazionalità indiana, ha riportato una ferita alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Il passeggero anteriore è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo e avrebbe riportato la frattura di un polso.Più complesso l’intervento per la passeggera seduta sul sedile posteriore, rimasta incastrata nell’auto e apparsa molto agitata dopo lo scontro. Illeso invece il conducente della Peugeot. In azione i soccorsi con le ambulanze oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

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